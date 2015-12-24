شُكري: نُدين تدخل تركيا عسكريًا بالعراق.. ومستاؤون من التدخل الخارجي بالشئون العربية بحجة «داعش»

أكد وزير الخارجية سامح شكري، إدانة مصر لتدخل القوات التركية داخل الأراضي العراقية، مضيفًا أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة العراق.

وأضاف شكري – في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث التدخل العسكري التركي في العراق، أن ما قامت به تركيا ومبرراتها في هذا الإطار لا تتسق مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مصر موقفها واضح وهو ضرورة قيام تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية.

وعبر شكري، عن استيائه من التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية بحجة مواجهة إرهاب تنظيم داعش، مشيرًا إلى ضرورة توقف التدخل التركي في الشأن العربي الداخلي.

وأكمل وزير الخارجية: ‘‘إن حكومة أنقرة مازال لديها الكثير لتبذله لإقناع المجتمع الدولي بأن سياستها تتسق مع الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب، وأنها لا تستغل ظروف انتشار الإرهاب والتطرف لتحقيق نجاحات في سياستها الخارجية على حساب التدخل في الشأن العربي.

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