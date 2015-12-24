محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بالمحافظة لعام 2015

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إن تكريم المتميزين فى جميع المجالات والمتفوقين والمخترعين بالمحافظة، والحاصلين على بطولات على مستوى العالم وعلى مستوى الجمهورية واجب لابد من أدائه.

وأشار محافظ كفر الشيخ خلال الحفل الذى عقد اليوم بالمحافظة لتكريم المتميزين إلى تبرع المهندس صلاح عطية بـ10 ماكينات غسيل كلوى للمحافظة، وأن الدكتور نجيب النجار "شخصية المحافظة لعام 2015، كما تم اختيار عدد من الشخصيات المتميزة فى عملهم وهم، أحمد إسماعيل بدوى "رئيس قرية أبو بدوى"، مصطفى مرشدى الصفانى رئيس مجلس مدينة فوة "كأفضل عامل".

كما تم اختيار رفعت حشيش رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ أفضل عامل"، ومحمود على عبده بهيئة الإسعاف "سائق"، وعبد الغنى محمد عبد الغنى بهيئة الإسعاف"مسعف"، وعايدة إبراهيم راضى بإدارة الرياض الصحية "أفضل ممرضة"، إلى جانب نبيلة حسن أبو حشاد بمستشفى دسوق العام "أفضل ممرضة"، والشودفى السيد عبد الكريم بمديرية الأوقاف "شرق الرياض" أفضل إمام مسجد، وعايدة يسرى القزاز بمجلس مدينة مطوبس" أفضل مهندس"، وأمين حسن غميض بمديرية التربية والتعليم بإدارة برج البرلس " أفضل معلم متميز"، وعيد عبدالوهاب محمد بمديرية التربية والتعليم بإدارة شرق كفر الشيخ "أفضل مدير متميز".

واختارت المحافظة الدكتور محمد ممدوح عبد الفتاح بإدارة الحامول الصحية "أفضل طبيب"، والدكتور هانى عبد الرحمن الشاذلى بمستشفى كفر الشيخ العام "أفضل طبيب " أخصائى"، وآية شنقار "بطلة الجمهورية فى التنس"، وشيماء أحمد " الأولى فى مسابقة قرآن الجامعات، وأحمد رضا حاصل على كأس الأوسكار للمركز الثالث فى مجال الثقافة الإسلامية، وعيد خالد " بطل الجمهورية فى الكونغ فو"، وريهام وليد الطحان " بطل منيو دراما قناة السويس" محمد سيد سالم عيسى "أفضل طالب مخترع"، محمد سعيد عامر" حاصل على المركز الثالث فى إلقاء الشعر" ،عبد الحى محمد عبد الحى" حاصل على المركز الثالث فى الخلايا الضوئية، بهاء إبراهيم حسن "حاصل على المركز الثانى فى البحث السياسى"، إسلام شيبة "حاصل على المركز الأول فى المصارعة"، حمادة سيد على "حاصل على الميدالية الفضية لبطولة العالم لألعاب القوى"، على يحيى مدير إدارة الحامول السابق، مساعد عبد الغنى عبد النبى الغندور " عسكرى مرور"، المهندس صلاح عطية" متبرع بـ 10 ماكينات غسيل كلوى"، الدكتورر عصام الشيخ مدير مركز أورام طنطا، ونور السعداوى مدير مستشفى الحامول.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن تكريم العميد علاء نجم رئيس جمعية الأورمان بكفر الشيخ هو تكريم لجمعية الأورمان على جهودها المتميزة فى الأعمال الخيرية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن أحد أبناء المحافظة المقيمين بالمملكة العربية السعودية تحمل تكلفة نفقة هذا التكريم كما سيتحمل رعاية جائزة بمقدار 50 ألف جنيه لحفظة القرآن الكريم.