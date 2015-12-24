تدشين قوافل طبية أسبوعية مجانية للقرى المحرومة بالوادى الجديد

قالت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم، الخميس، إن المديرية تقوم بتنفيذ قافلة طبية لخدمة أهالى القرى النائية والمحرومة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، التى تبدأها المديرية بتدشين قافلة طبية تنظم يوم الأربعاء القادم، وتستمر لمدة يومين بقرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة، التى تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لأبناء القرية بالمجان مؤكدة على أن قافلة طبية تباشر عملها منذ أمس الأربعاء فى قرى النهضة بمركز الفرافرة .

وأضافت مشرف أن القافلة تضم 6 تخصصات طبية هى: «الباطنية، والأطفال، والنساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والإسنان»؛ لتوقيع الكشف الطبى، وصرف الأدوية بالمجان، لأهالى قرية الجزائر والقرى المجاورة لها مشيرة إلى أن المديرية قد انتهت من وضع خطة تشمل تسيير عدة قوافل طبية للقرى المحرومة والنائية بمراكز المحافظة الخمسة خلال النصف الأول من عام 2016.