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بالصور.. ضباط الشرطة يوزعون حلوى المولد النبوى على المواطنين بطنطا

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بالصور.. ضباط الشرطة يوزعون حلوى المولد النبوى على المواطنين بطنطا بالصور.. ضباط الشرطة يوزعون حلوى المولد النبوى على المواطنين بطنطا
وزع اللواء محمد جابر مساعد مدير أمن الغربية للشئون المالية والإدارية والعميد دكتور خالد مصطفى إدريس رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية وعدد من الضباط والأفراد من قوة المديرية بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المواطنين بالشوارع والميادين بمدينة طنطا احتفالات بالمولد النبوى الشريف بناء على توجيهات اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وتفعيلا للدور المجتمعى لهيئة الشرطة والتواصل مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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