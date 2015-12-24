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انعقاد مجلس الصحة الإقليمى بمحافظة القليوبية اليوم برئاسة المحافظ

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انعقاد مجلس الصحة الإقليمى بمحافظة القليوبية اليوم برئاسة المحافظ انعقاد مجلس الصحة الإقليمى بمحافظة القليوبية اليوم برئاسة المحافظ
تم انعقاد اجتماع مجلس الصحة الإقليمى اليوم الخميس بمحافظة القليوبية بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والدكتور وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وجميع مديرى المستشفيات ومسئولى الصحة بالقليوبية، لبحث كل القضايا والموضوعات الصحية التى تهم كل المواطنين بالمحافظة.

يذكر أن التعداد السكانى بمحافظة القليوبية فى 1/1/2015 وصل إلى 5 ملايين و200 ألف نسمة تقريبا ومعدل المواليد عام 2014 (28.2 %) ومعدل الوفيات وصل إلى (5.2%) ومعدل الزيادة الطبيعية (23%).

كما ذكر وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن إجمالى عدد وحدات تنظيم الأسرة وصل إلى 249 وحدة بعدد 738 رائدة ريفية، مشيرا إلى أن مدينة العبور تعد أعلى معدل تغيير فى المواليد بنسبة 26% وذلك لقربها من مدينة القاهرة يليها مدينة بنها بنسبة 705%.

وأضاف أن أقل نسبة مواليد كانت بمدينة شبرا الخيمة بنسبة (– 7.6%) يليها مدينة الخانكة بنسبة (– 4.9%) أما على مستوى المحافظة كان معدل التغيير 2%.

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