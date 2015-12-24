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"حرية ولقمة عيش" بالإسماعيلية تتضامن مع سماح زاهر وتطلب تحقيقا مع المسئولين

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"حرية ولقمة عيش" بالإسماعيلية تتضامن مع سماح زاهر وتطلب تحقيقا مع المسئولين "حرية ولقمة عيش" بالإسماعيلية تتضامن مع سماح زاهر وتطلب تحقيقا مع المسئولين
أعلنت حملة حرية ولقمة عيش بالإسماعيلية عن تضامنها الكامل مع سماح زاهر، موظفة بميناء بورسعيد، وذلك خلال بيان أصدرته الحملة اليوم، وجاء فيه أن الحملة تعلن تضامنها مع سماح بعد كشفها إهدارا للمال العام داخل هيئة ميناء ‏بورسعيد بما يقدر بحوالى 400 مليون جنيه، وفساد داخل الميناء مما أدى إلى عقابها ونقلها إلى السكة الحديد.

وبناء على النقل التعسفى دخلت سماح إضرابا عن الطعام بمستشفى المبرة وهى الآن فى حالة من الإعياء الشديد بسبب إضرابها عن الطعام.

وأشار البيان إلى تضامن الحملة الكامل مع سماح وأن ما يحدث لها هو عقاب عن كشف الفساد وليس من المعقول أن يتم استبعادها من مكان العمل ونقلها إلى مكان آخر.

وأضاف البيان أن إضراب سماح من أجل كشف الفساد وليس لأجل توظيف وهو إجراء سلمى ونحمل كل المسئولين تدهور حالة سماح، ونطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل عن هذه الواقعة وسرعة محاسبة المسئولين عن هذا الفساد.

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مصر 365