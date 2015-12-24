بلاغ من مستثمر ضد محافظ المنيا..وزيادة: لن أقابله حتى تنتهى الخصومة القضائية

تقدم رجل الأعمال مصطفى عبد الرشيد ببلاغ ضد اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، عقب قرر المحافظ بمنعه من دخول ديوان عام المحافظة بسبب وجود نزاع قضائى بينهما وحصول المستثمر مؤخرا على حكم ضد المحافظ بإلغاء مزاد بيع أراضى.

ومن جهته قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أنه رفض مقابلة المستثمر حتى تنتهى الخصومة القضائية التى رفعها ضد المحافظة، حتى لا يعد ذلك تدخلا فى أمور قضائية، وإلى أن يقول القضاء كلمته فى الأمر، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح فى أى وقت للمستثمرين الجادين، وأنه لن يتوان عن الدفاع عن مصلحة المواطن، أينما كانت وتنفيذ الأحكام القضائية التى تصدر فى هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أنه صدر قرار جمهورى رقم 161 لسنة 2014 بتخصيص أرض ملوى ومساحتها 560 فدانا للمحافظة لإنشاء مشروع إسكانى وتقسيم أراضى متكامل الخدمات والمرافق وكان أحد المستثمرين قد تقدم بطلب للتعامل معه بالاتفاق المباشر على تلك المساحة الواردة بالقرار الجمهورى السابق.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر أن يتم طرح هذه المساحة بالمزايدة العلنية، ما تسبب فى قيام المستثمر بإقامة دعاوى قضائية ضد المحافظة بهدف وقف إجراءات المزايدة العلنية على الأرض وقد صدر لصالح المحافظة حكما فى الدعوى رقم 12738 لسنة 5 ق إدارى المنيا برفض طلب المستثمر بوقف إجراءات المزايدة ورفض الأمر الوقتى ثم عاد المستثمر ورفع نفس الدعوى أمام القضاء الإدارى بالقاهرة، وذلك فى الأمر على العريضة رقم 7654 لسنة 70 ق إدارى القاهرة.



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