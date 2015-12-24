"هندسة لمنصورة" تنظم ندوة بعنوان "آثار تخلد أمجاد "

حاضر فى الندوة أحمد المنسى ،و أميرة لطفى ممثلى وزارة الآثار وتناولت نبذة عن الدقهلية فى جميع العصور،وأهم الآثار بها ومنها دير القديسة دميانة ، جامع الصالح أيوب ، جامع النور بالطويلة، دار ابن لقمان ، قصر الشناوى.
وأكد الدكتور ماهر عبد الرزاق وكيل الكلية ضرورة التوعية بأهمية المحافظة على التراث باعتباره من أهم ثروات الوطن ذات الطابع المميز وكذلك اهتمام القطاع بنشر الوعى وتناول العديد من الموضوعات التى تهم المجتمع وفى جميع المجالات بهدف إلقاء الضوء عليها ، والمشاركة فى إيجاد حلول واقعية للمشكلات المجتمعية الملحة.
و أفادت الدكتورة لميس الجيزاوى رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومقرر الندوة أن الندوة تأتى ضمن نشاط القسم لتعريف الطلاب بتاريخ المحافظة تحت شعار ( انقذوا المنصورة ).
وأضاف المهندس مهند فودة المدرس المساعد بقسم الهندسة المعمارية ومنسق الندوة أن هذة الندوة سيتبعها زيارة ميدانية عبارة عن رحلة إلى تلك المزارات السياحية تحت إشراف وزارة الثقافة ، وأن الأولوية للطلاب الحضور بالندوة كتطبيق عملى لما تم تناوله بها.
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