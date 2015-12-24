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تخلص من كافة السموم والدهون الموجوده فى الكبد بواسطة ذلك المشروب السحرى

  • الصحة
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تخلص من كافة السموم والدهون الموجوده فى الكبد بواسطة ذلك المشروب السحرى تخلص من كافة السموم والدهون الموجوده فى الكبد بواسطة ذلك المشروب السحرى

أصبح لدى الكثيرون منا بعض العادات اليوميه السيئه التى اعتدنا عليها والتى تدمر صحتنا بمنتهى السهوله ومن أكثرها هو تناول الوجبات السريعه بكثره والتى تضر كثيرا بالجسم وتزيد من المتراكمه على الكبد كما انها تزيد من نسبة السموم التى يحاول الكبد امتصاصها من الجسم حتى لانصاب بامراض ولكن يحتاج الكبد الى العنايه ايضا وتنظيفه من كل ما يحمله من دهون وسموم مختلفه تضر به وتدمره واذا تضرر سيتضرر الجسد بالكامل فهو من أهم اعضاء الجسد لذا سنوضح لحضراتكم اليوم طريقه عمل مشروب منزلى مفيد للغايه يمكننا تناوله بين الحين والآخر لتنظيف الكبكل ما ستحتاجونه هو :

1- نصف لتر من الماء
2- 125 جرام من اوراق الكرنب
3- عصير ليمونه
4- 25 جرام من الكرفس
5- 250 جرام من الكرات
6- 10 جرام من اوراق النعناع
7- ملعقه صغيره من الزنجبيل

أخلطو كل تلك المكونات معا واضربوهم فى الخلاط جيدا ثم ضعوهم فى زجاجه تناولو كوب من ذلك المشروب فى اليوم وكل عدة ايام حاولو ان تتناولوه مجددا حتى تحصلون على كبد نظيف وآمن وخالى من السموم والدهون .

د وإزالة كل السموم والدهون المتواجده به .

 

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