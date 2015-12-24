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علماء بريطانيون: تناول الطعام أمام المرآة يؤدى إلى فقدان الوزن

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علماء بريطانيون: تناول الطعام أمام المرآة يؤدى إلى فقدان الوزن علماء بريطانيون: تناول الطعام أمام المرآة يؤدى إلى فقدان الوزن
أزاحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الستار عن طريقة حديثة ومبتكرة لفقدان الوزن، حيث أوضح فريق من العلماء أن تناول الطعام أمام المرآة يعزز من انخفاض الكثير من وزن الجسم بطريقة سهلة وبسيطة.

واكتشف العلماء أن الناس الذين يتناولون الأغذية غير الصحية، مثل كعكة الشيكولاتة، والوجبات السريعة أمام المرآة يشعرون بالذنب ويفكرون فى تغيير نظامهم الغذائى.

وقال الخبراء إن المفتاح يكمن فى حقيقة أن الناس يشعرون بعدم الارتياح عند رؤية أنفسهم وهم يأكلون أمام المرآة، ونتيجة لذلك، اقترح العلماء طريقة الأكل أمام المرآة لمساعدتهم على التقليل من استهلاك الأطعمة غير صحية والأغذية غير المرغوب فيها.

وقال الباحث الرئيسى الدكتور عطا جامى من جامعة فلوريدا، إن النظرة فى المرآة تخبر الناس بمظهرهم عند تناول الطعام وتمكنهم من رؤية أنفسهم بشكل موضوعي، لافتًا إلى أن هذا سوف يساعدهم فى الحكم على أنفسهم وتصرفاتهم بنفس الطريقة التى يحكمون بها على الآخرين.

وتشير الدراسة إلى أن المرايا يجب وضعها فى أماكن تناول الطعام، وهذا يعطى المزيد من الأمل للأشخاص الذين يضرون أنفسهم بالأغذية غير الصحية من خلال مشاهدة أنفسهم وهم يأكلون، وسوف تتطور طرق الأكل وتصبح صحية أكثر.

ونشرت الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجارى.

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مصر 365