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بالفيديو | السماء تكتب “محمد” في ذكرى المولد النبي على طريق المنصورة في مصر !! حقيقي شاهد

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بالفيديو | السماء تكتب “محمد” في ذكرى المولد النبي على طريق المنصورة في مصر !! حقيقي شاهد بالفيديو | السماء تكتب “محمد” في ذكرى المولد النبي على طريق المنصورة في مصر !! حقيقي شاهد

انتشر مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يظهر كلمة “محمد” بشكل واضح في سماء جمهورية العربية , وقد صور الفيديو احد المارة على طريق المنصورة – ميت غمر,

لربما عندما لاحظت العنوان اندهشت وقلت في نفسك هذه خزعبلات وهذا مونتاج وفبركة اعلامية لااساس لها من الصحة !! الا ان الواقع يظهر فعلا كلمة محمد وقد كتبت بشكل واضح ما يزيح كافة الشبهات والتأويلات عن هذا المقطع,

وصادف امس الأربعاء الموافق 23/12/2015 ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم, خاتم الانبياء والمرسلين ورسول الله الى الناس في ديانة الاسلام العظيمة,

ويعتبر المولد النبوي الشريف يوم عطلة رسمية في كافة البلاد العربية والاسلامية فالديانة الاسلامية تكون غالبة بشكل كبير جدا في هذه البلدان ويكون هذا اليوم يوم عطلة من اجل الاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم,

ويعتبر يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوما عظيما ومهما بالنسبة للمسلمين في كافة بقاع الكرة الارضية فمنهم من يقيم الاحتفالات  المختلفة بمناسبة هذه الذكرى ومنهم من لا يقيم اية احتفالات فهناك رأيان رأي يجعل من اقامة الاحتفالات بدعة ورأي يرى ان اقامة الاحتفالات واجب ديني,

شاهد الفيديو من هنا

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