تسريحة شعرك حسب برجك لـ عام 2016

اعرفي قصة الشعر التي تناسبك حسب برجك، وانتقي تسريحة جديدة تتوافق مع مواصفات هذا البرج لتكوني متصالحة مع جمالك الداخلي ولتعبّري عنه بقصة تتكلم عنك...

برج الحمل

نساء برج الحمل لهنّ شعر كبير الحجم، كثيف مع تموجات جريئة. يحببن الألوان الجريئة، لكنهنّ ذوات طبيعة غير عملية وينغمسن في الشيء قبل دراسته، لذا لا يفكرن بأن يسألن ما إذا كانت قصة شعر معينة يسهل الحفاظ عليها، وقد ينتهي بهن الأمر بقصة غير مناسبة لنوع شعرهن، فيصبن بخيبة أمل من النتيجة.

نصيحة: اصنعي تسريحات شعر بتموجات متنوعة وستتفاجأين من الأشخاص الذين سينجذبون لها.

برج الثور

مواليد برج الثور أنيقون وعمليون وبسيطون. النساء منهن يحببن قصات الشعر والألوان الأنثوية التقليدية، التي لا تتطلب وقتاً طويلاً لتسريحها، وإلا يفضلن ترك الشعر دون تسريحه. وتسريحة الشعر المناسبة لهن هي تلك البسيطة التي تبدو رائعة وهي فوضوية بعض الشيء.

نصيحة: احرصي على إخبار مصفف شعرك برؤيتك للتسريحة التي تريدين؛ لتجنب سوء الفهم وعدم الخيبة.

برج الجوزاء

تحب نساء برج الجوزاء الطلات الحديثة العصرية. ويحرصن على تغيير طلّتهن كثيراً، سواء قصة الشعر أو لون الشعر. كما يحببن تصفح مجلات الأزياء ومعرفة أحدث طلة لممثلتهن المفضلة. ويفعلن أي شيء للحصول على تلك التسريحة.

نصيحة: حان الوقت لتقرري الطلة التي تريدينها مع التركيز على اللون. ستدهشين من النتيجة حين تختارين اللون الذي يناسبك.

برج السرطان

تفضل مولودات برج السرطان التسريحات السهلة الأنثوية، مثل الشعر الطويل الناعم أو التجعدات اللطيفة الناعمة. تبدو أحذية رعاة البقر والجينز وتسريحة ذيل الحصان طلة أنيقة تناسب هؤلاء النساء المتواضعات. لا يحببن الاكسسوارات الإضافية على الشعر.

نصيحة: جربي شيئاً مختلفاً تماماً ولا تنظري للوراء. فقد حان الوقت للتجديد.

برج الأسد

فتيات برج الأسد لديهن شعر كثيف، سميك جداً وطويل. يحببن تسريحتهن ولا يتبعن بالضرورة الموضة السائدة، فهن يفضلن طلة تميزهن. ولأنهن عنيدات بعض الشيء، فهن لا يحببن التغييرات المفاجئة. ويفضلن إيجاد مصففة شعر يمكنها إحداث تغييرات طفيفة.

نصيحة: اهتمي بفروة رأسك ودلكيها بشكل خفيف حين تضعين الكونديشنر.

برج العذراء

نساء برج العذراء يحببن الكمال، لذا يفضلن التسريحات الأنيقة المرتبة، مثل قصة البوب بطول يصل إلى الكتفين بخط مستقيم تماماً أو شعر طويل ومستقيم جداً وحريري. تناسبهن علاجات الكيراتين ـ كل شعرة يجب أن تكون في مكانها بالضبط. هذه الطلة أنيقة وبسيطة، ولكنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.

نصيحة: شعرك هو رأسمالك، لذا لا تكوني جريئة جداً في زيارتك القادمة للصالون. تذكري أن لا تختاري قصة قصيرة جداً.

برج الميزان

تحب مولودات برج الميزان الطلة الأنيقة المرتبة. وخلافاً لمعظم الأبراج، يمكن لفتيات هذا البرج تغيير شعرهن ليتناسب بشكل جميل مع ملابسهن في ذلك اليوم (اختيار تسريحة شعر مرنة أمر ضروري لهن). فقد يخترن وضع دبوس شعر أنيق أو جديلة جذابة أو تسريحة مرفوعة... كلها سهلة بالنسبة لهن.

نصيحة: هذا الوقت مناسب لاختيار تسريحة شعر مختلفة. جربي وغيّري فرق الشعر واستمتعي بالتغيير.

برج العقرب

تحب نساء برج العقرب إحاطة أنفسهن بهالة جذابة شديدة. في الواقع، حتى حين يستيقظن من النوم وينهضن من السرير يبدون جذابات. يحببن الألوان الغنية (البني المحمر أو الخصلات الشقراء التي تؤطر الوجه). ويخترن إما طلة أنثوية تماماً مع تموجات جذابة أو قصة قصيرة جداً مثل الصبيان.

نصيحة: المرطب صديقك. اطلبي رأي مصففة شعرك لشراء منتج يزود شعرك بالمغذيات ويحافظ على صحته.

برج القوس

بالطبع، تحب امرأة برج القوس أن تبدو جميلة. ولكن، هناك حدود لكل شيء. لذا، تليق بها تسريحة بناتية ومرحة، وإذا كانت غريبة بعض الشيء فهذا يناسب شخصيتها المبتهجة المتفائلة، ويجب على وجه الخصوص أن تكون سهلة. فهي لا تحب أن يضيع وقتها على شيء، سواء كان التزاماً عائلياً لا ترغب حضوره أو تصفيف الشعر لمدة 45 دقيقة في الصباح.

نصيحة: لا تخافي من التغيير. حالما تصنعين هذا التغيير، حافظي عليه لكي تشكلي صلة معه.

برج الجدي

تحب نساء برج الجدي الكمال. لذا، هن يفضلن الطلة العصرية المرتبة وكذلك الألوان وتسريحات الشعر التقليدية التي يمكن تغييرها بسرعة من تسريحة نهارية إلى تسريحة ليلية. وهن يحببن أيضاً علاجات الكيراتين، وماهرات جداً في فعل كل شيء بطريقة عملية.

نصيحة: جربي استخدام التأثير المعاكس، مثلاً إذا كنت تحبين الشعر الطويل، قصيه. إذا كان شعرك قصيراً، دعيه ينمو لفترة واستمتعي بشخصيته الجديدة.

برج الدلو

نساء هذا البرج يحببن الحرية. ويحببن تجربة أحدث تسريحات الشعر وتغيير طلتهن كثيراً ولا يخترن التسريحات التقليدية. يرغبن القيام بالتسريحة الشائكة، وإضافة لمسة من اللون غير المتوقع (وغير الطبيعي). ولأن هذا جزء من شخصيتهن، سيبدو رائعاً عليهن.

نصيحة: تمهلي وانظري ثانية في المرآة وشاهدي الجمال الذي تعكسينه.

برج الحوت

نساء برج الحوت حساسات لاتجاهات الموضة، ولكنهن أيضاً يرغبن بالاندماج في المجتمع. هن يحببن الشعر الطويل جداً ويردن الحصول على طلة لا تتطلب جهدا كبيراً. يجب أن تبدو مناسبة بالنسبة لهن. ويمكن أن يتأثرن بسهولة بالأصدقاء. ولكنهن إذا جربن شيئاً لسن مستعدات بعد لتجربته، قد يشعرن بانزعاج كبير من النتيجة النهائية.

نصيحة: أريحي شعرك من مجفف الشعر وجففيه بالمنشفة كلما كان ذلك ممكناً.



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