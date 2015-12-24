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حبس مدير شركة زور كارنيه خاص بـ"القوات المسلحة" وضبط بحوزته 90 لفافة هيروين

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حبس مدير شركة زور كارنيه خاص بـ"القوات المسلحة" وضبط بحوزته 90 لفافة هيروين حبس مدير شركة زور كارنيه خاص بـ"القوات المسلحة" وضبط بحوزته 90 لفافة هيروين
أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة بحبس "طارق.م.م" 35 سنة صاحب شركة، و "مها.ح.م" مدرسة 32 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة واتهام الأول بتزوير بطاقة هوية ونسب صدورها لـ"القوات المسلحة"، وامرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة التى تم ضبطها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط المتهمين أثناء حملة أمنية بدائرة قسم بولاق الدكرور، وبتفتيش سيارتهما تم العثور بداخلها على 90 لفافة هيروين، وبسؤالهما عن هويتهما ادعى المتهم الأول "طارق.م" أنه ضابط بالقوات المسلحة وقدم بطاقة هوية تثبت ذلك إلا أنه ثبت تزويرها، وكشفت التحريات أن الثانية"مها.ح" تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365