حبس 9 إرهابيين 45 يوما لشروعهم فى استهداف منشأت خاصة فى ذكرى الثورة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار خالد الشيباس بحبس 9 من عناصر جماعة الإخوان 45 يوماً وفقاً لمواد قانون الإرهاب لاتهامهم بالشروع فى تنفيذ أعمال إرهابية فى ذكرى 25 يناير المقبل تستهدف المنشآت العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا فى استهداف العديد من المنشآت العامة والخاصة مع بداية العام الجديد وانعقاد مجلس النواب وذكرى 25 يناير، وأنهم أعدوا أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف حارقة وتلقوا تمويلا من قيادت وسطى بجماعة الإخوان، وتواصلوا مع تلك القيادت بهدف تلقى التعليمات الخاصة بالتكليفات التى عليهم القيام بها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تم ضبطهم داخل شقة سكنية مملوكة لابنة القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت، وأن قوات الأمن كانت قد كشفت مخطط المتهمين وبناء عليه صدر أمر من النيابة العامة بسرعة ضبطهم واحضارهم للنيابة، وخرجت حملة أمنية مكبرة تمكنت من الإيقاع بالمتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات وتواصلهم مع قيادت جماعة الإخوان وتلقيهم تمويلا منهم من أجل تنفيذ مخططهم فى استهداف عدد من المنشآت الحيوية داخل الدولة، ودعوة المواطنين للتظاهر خلال ذكرى 25 يناير المقبل، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات من خلال التواصل مع القيادت عبر شبكة الإنترنت.