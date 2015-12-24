الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وتزداد كميات السحب المنخفضة على المناطق الغربية والساحلية والجزر ليلاً وصباح السبت حيث الفرصة مهيأه لسقوط الأمطار والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام خاصة على البحر وتكون مثيرة لبعض الغبار والاتربة على المناطق المكشوفة.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 14 - 32 كم/ساعة في البداية تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 38 كم/ساعة مساء يوم الجمعة وتصل الى 45 كم/ساعة أحيانا فوق البحر.

البحر .. مضطرب .. بارتفاع قدمين الى ثلاث وأربع أقدام قرب الساحل ومن اربع الى ست وسبع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 21 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و31 دقيقة مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 30 19 70 35 .

> دبي 29 20 70 30 .

> الشارقة 30 19 75 30.

> عجمان 29 20 70 25.

> أم القيوين 30 18 70 30 .

> رأس الخيمة 29 16 75 35 .

> الفجيرة 28 20 80 40.

> العين 30 18 65 25 .

> ليوا 30 16 75 25 .

> الرويس 29 18 75 30 .

> السلع 29 18 70 25.

> دلما 26 20 80 40 .

> طنب الصغرى 27 21 80 35 .

> طنب الكبرى 27 21 80 35 .

> أبوموسى 26 20 80 30.2