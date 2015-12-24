إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة" اليوم، الخميس، تأييد قرار إخلاء سبيل الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية بضمان وظيفته، والمتهم بقتل الطبيب البيطرى عفيفى حسنى عفيفى.

وكان المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية حدد جلسة اليوم، لنظر استئناف النيابة العامة لقرار الإفراج عن الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، والمتهم بقتل الطبيب عفيفى حسنى.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية قد قررت الثلاثاء الماضى إخلاء سبيل الضابط المتهم بضمان وظيفته إلا أن النيابة العامة استأنفت قرر إخلاء السبيل وتم تحديد جلسة اليوم الخميس لنظر الاستئناف.

وكان المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية قرر الأسبوع قبل الماضى تجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل طبيب داخل قسم الشرطة.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية استدعت الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية لاستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب البيطرى، عفيفى حسنى عفيفى، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسه 15 يوما، ثم 15 يوما أخرى، ووجهت له دخول مكان بدون إذن نيابة "الصيدلية" واستعمال قسوة.

يذكر النيابة العامة قامت بالتحقيق مع الضابط فور إصابة الطبيب ونقله إلى المستشفى وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واتهمت الدكتورة ريم أحمد، زوجة الطبيب، الضابط بمعاملة زوجها معاملة سيئة، والتعدى عليه مما أدى إلى وفاته.

وكان اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، أحال الضابط المذكور إلى إدارة التفتيش بالوزارة للتحقيق معه ثم إصدار قرار بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، ثم نقله بعد ذلك بقرار وزير الداخليه إلى مديرية أمن الدقهلية.