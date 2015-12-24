أمين شرطة بالدقهلية يقتل شقيق زوجته بـ6 رصاصات ميرى لخلافات أسرية

قرر رئيس نيابة السنبلاوين، اليوم، الخميس، حبس أمين شرطة، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب قيامه بقتل زوج شقيقته بـ6 طلقات.

كان اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة، رئيس المباحث الجنائية، بورود معلومات من الرائد محمد طمان، رئيس مباحث السنبلاوين، بقيام "جوده م.م" أمين شرطه بإطلاق النيران على محمد أحمد الديدمونى من قرية "طوخ الأقلام" بالسنبلاوين، وذلك إثر خلافات بين أمين الشرطة وزوجته، وتدخل القتيل لمحاولة الصلح بينهما، وكان لقائهما على أحد المقاهى بالقرية.

وتطور الحديث بينهما إلى نشوب مشادة كلامية انتهت بإشهار أمين الشرطة سلاحه الميرى، وأطلق 6 رصاصات متتالية، مما أدى إلى تهتك الكبد والطحال ووفاة المجنى عليه على الفور، وأسرع رجال المباحث بالقبض على المتهم لتصدر النيابة قراراها المتقدم.