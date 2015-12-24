نائب محافظ المركزى: 60 مليار دولار إجمالى واردات مصر فى العام المالى الماضى

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن إجمالى الواردات المصرية خلال العام المالى الماضى بلغ 60 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى الخاصة بميزان المدفوعات، فى مقابل 76 مليار دولار وفقًا لبيانات مصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن الضوابط الجديدة التى صدرت عن البنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الجارى تستهدف فى الأساس الحد من الاستيراد الاستهلاكى، الذى وصل إلى استيراد سيارات ركوب بـ3.2 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مقابل 1.5 مليار دولار لسيارات الركوب خلال العام المالى السابق له.

وأضاف جمال نجم لـ"اليوم السابع"، إن هناك قائمة أولويات لتدبير العملة الصعبة أعدتها وزارة التجارة والصناعة تشمل المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن مصر استوردت هواتف محمول بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام، وملابس أطفال بنحو 270 مليون دولار، لافتًا إلى أن قيمة العجز الميزان التجارى فى العام المالى الماضى بلغت 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار فى العام المالى السابق له.