أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نائب محافظ المركزى: 60 مليار دولار إجمالى واردات مصر فى العام المالى الماضى

Google+ Print
نائب محافظ المركزى: 60 مليار دولار إجمالى واردات مصر فى العام المالى الماضى نائب محافظ المركزى: 60 مليار دولار إجمالى واردات مصر فى العام المالى الماضى
كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن إجمالى الواردات المصرية خلال العام المالى الماضى بلغ 60 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى الخاصة بميزان المدفوعات، فى مقابل 76 مليار دولار وفقًا لبيانات مصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن الضوابط الجديدة التى صدرت عن البنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الجارى تستهدف فى الأساس الحد من الاستيراد الاستهلاكى، الذى وصل إلى استيراد سيارات ركوب بـ3.2 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مقابل 1.5 مليار دولار لسيارات الركوب خلال العام المالى السابق له.

وأضاف جمال نجم لـ"اليوم السابع"، إن هناك قائمة أولويات لتدبير العملة الصعبة أعدتها وزارة التجارة والصناعة تشمل المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن استوردت هواتف محمول بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام، وملابس أطفال بنحو 270 مليون دولار، لافتًا إلى أن قيمة العجز الميزان التجارى فى العام المالى الماضى بلغت 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار فى العام المالى السابق له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني