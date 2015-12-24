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العراق يطالب "الوزارى العربى" بإدانة صريحة للتدخل التركى فى أراضيه

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العراق يطالب "الوزارى العربى" بإدانة صريحة للتدخل التركى فى أراضيه العراق يطالب "الوزارى العربى" بإدانة صريحة للتدخل التركى فى أراضيه
طالب وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المنعقد حاليا بمقر الجامعة العربية، بقرار يدعم العراق، وأن تكون فيه إدانة صريحة وغير خجولة لتركيا، ومطالبة بسحب القوات التركية من الأراضى العراقية فورا، وعدم تكرار ذلك مرة أخرى.

وأضاف الجعفرى فى كلمته أمام مجلس الجامعة، أن العراق يدافع بكل شرف وقوة عن أرضه، مؤكدا على أن ما بذله العراق من جهود دبلوماسية، ليس ضعفا، ولكن من قوة، وأوضح: لاننا حريصون على حفظ العلاقة الدبلوماسية مع كل دول العالم بما فيها تركيا.

وأكد على أنهم مازالوا حريصون على حفظ العلاقة الدبلوماسية مع كل دول الجوار، ولكن دون أن يسمحوا بهتك سيادة العراق.
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