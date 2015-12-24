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مصر ترحب بقرار مجلس الأمن حول ليبيا ودعمه لاتفاق الصخيرات

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مصر ترحب بقرار مجلس الأمن حول ليبيا ودعمه لاتفاق الصخيرات مصر ترحب بقرار مجلس الأمن حول ليبيا ودعمه لاتفاق الصخيرات
أعلنت ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015) الذى صدر أمس الأربعاء، حول الوضع فى ليبيا، وما تضمنه من دعم لاتفاق الصخيرات الموقع فى 17 ديسمبر الجارى، والمجلس الرئاسى المشكل بموجبه، وبحكومة الوفاق الوطنى التى نص على تشكيلها وتوفير الدعم الدولى لها لتمكينها من آداء مهامها.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر ترحب أيضا بما تضمنه القرار من تأكيد على سيادة ليبيا وإستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإدانة الأعمال الإرهابية التى ترتكبها جماعات تعلن ولاءها لتنظيم داعش، و أية أعمال من شأنها أن تشكل دعما لتلك الجماعات، وضرورة أن تتوقف الدول عن اجراء أية اتصالات مع المؤسسات الموازية التى تدعى لنفسها صفة الشرعية.

وأعرب أبو زيد عن تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التنسيق والتعاون على المستوى الدولى لتوفير عوامل النجاح لحكومة الوفاق الوطنى الليبية.
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