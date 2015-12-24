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المرصد السورى: مئات من عائلات "داعش" تغادر جنوب دمشق بواسطة أممية

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المرصد السورى: مئات من عائلات "داعش" تغادر جنوب دمشق بواسطة أممية المرصد السورى: مئات من عائلات "داعش" تغادر جنوب دمشق بواسطة أممية

>أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس أنه من المتوقع أن تغادر مئات من عائلات عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى، وبعض المقاتلين المصابين مناطق تسيطر عليها المعارضة فى جنوب دمشق، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة.

ونقلت قناة (العربية) عن مدير المرصد رامى عبدالرحمن (من لندن) قوله إنه سيتم توفير ممر آمن من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق، ومن منطقة الحجر الأسود المجاورة.

وأشار إلى أن الأسر وبعض المقاتلين ستنتقل إلى الرقة (معقل التنظيم بشمال سوريا) وإلى مناطق أخرى خاضعة لداعش على مدى أشهر؛ ما ينهى وجود التنظيم فى المناطق القريبة من العاصمة السورية فى النهاية.
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مصر 365

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