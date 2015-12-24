البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على الدكتور مكرم مهنى

ترأس البابا تواضروس الثاني، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الراحل الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة صناعة الأدوية السابق، وذلك بالكنيسة البطرسية بالكاتدرائية بالعباسية، بحضور عددًا من الأساقفة والشخصيات العامة منهم منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، المستشار أمير رمزي، وعدد من ممثلي الكنائس الأخرى.

وقال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية اللأقباط الأرثوذكس في صلاة الجنازة:‘‘ نودع شخص مبارك وهو مكرم مهنى خدم كنيسته والوطن سنين عديدة، ولعل الحشد الحضور لصلاة الجنازه على جثمانه يعكس مكانته في قلوب المصريين’’. مضيفًا ‘‘ نعزي أسرة الفقيد والتي تشكر البابا تواضروس الثاني لرئاسته الصلاة، والأساقفة والكهنة وجموع الحضور’’.

وقدم سرجيوس، الشكر لكل القوات المسلحة والشرطة وجموع الحضور ونقيب الصيادلة و الأب دياب جرجور الأمين عام شرق لكنائس الشرق الأوسط.

يعد الدكتور مكرم مهني من رجال الاقتصاد في مصر، حيث عمل في مجال الأدوية لسنوات طويلة، كما شارك في الحراك الوطني بعد 25 يناير، وعلى المستوى الكنسي كان أحد مؤسسي الخدمة بأسقفية الشباب، حيث عمل مع نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب منذ تأسيسها.