الخارجية: مصر ترحب بقرار مجلس الأمن حول صُخيرات ليبيا

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015) الصادر أمس 23 الجاري حول الوضع في ليبيا، وما تضمنه من دعم لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015 والمجلس الرئاسي المشكل بموجبه، وبحكومة الوفاق الوطني، التي نص على تشكيلها وتوفير الدعم الدولي لها لتمكينها من آداء مهامها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر ترحب أيضًا بما تضمنه القرار من تأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها جماعات تعلن ولاءها لتنظيم داعش، و أية أعمال من شأنها أن تشكل دعمًا لتلك الجماعات، وضرورة أن تتوقف الدول عن إجراء أية اتصالات مع المؤسسات الموازية التي تدعي لنفسها صفة الشرعية.

وأعرب أبو زيد، عن تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التنسيق والتعاون على المستوى الدولي لتوفير عوامل النجاح لحكومة الوفاق الوطني الليبية.