مصرع محاميين وإصابة عامل بحادث انقلاب سيارة فى بنى سويف

لقى محاميان مصرعهما وأصيب عامل، اليوم الخميس، فى حادث سقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإبراهيمية جنوب محافظة بنى سويف.

كان العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن، تلقى بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة ملاكى فى مياه ترعة الإبراهيمية أمام عزبة ماركو التابعة لقرية الفنت بمركز الفشن.

انتقل العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن والمقدم محمد البرنس نائب المأمور إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة رقم 33012 ملاكى المنيا، كانت قادمة من قبلى متجهة إلى بحرى وأمام عزبة ماركو جنوب محافظة بنى سويف، وأثناء سير السيارة على الطريق السريع الزراعى فوجئ قائدها بسقوط "بلوكة" من سيارة نقل محملة بطوب البلوك أمامه فحاول قائد السيارة الملاكى تفادى طوبة البلوك فاختلت عجلة القيادة، فسقطت السيارة فى ترعة الإبراهيمية.

وتمكن الأهالى من إخراج أحد مستقلى السيارة ويدعى حسن أبو غنيمة، 32 سنة، عامل من بنى مزار، بينما لقى المحاميان الآخران مصرعهما وأحدهما تم انتشال جثته، ويدعى هانى محمد، والثانى، جارى البحث عنه وانتشال جثته.

وتم نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى الفشن المركزى، وجار البحث عن المحامى الثالث الغريق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.