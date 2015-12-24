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الخارجية تطلق مبادرة جديدة للتواصل وللتعاون تجاه أفريقيا

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الخارجية تطلق مبادرة جديدة للتواصل وللتعاون تجاه أفريقيا الخارجية تطلق مبادرة جديدة للتواصل وللتعاون تجاه أفريقيا

اطلاق مبادرة التعاون و التواصل

 

قامت وزارة الخارجية باطلاق مبادرة جديدة تستهدف تحقيق التواصل والتعاون مع مراكز البحث والفكر فيما يتعلق بالسياسة المصرية تجاه أفريقيا وتفعيل الدور المصري في القارة.

افتتح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية أعمال ورشة عمل، نيابة عن وزير الخارجية، بمشاركة السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وعدد من رؤساء وممثلي مراكز البحث والفكر المصرية المعنية بالشئون الإفريقية، وعدد من الشخصيات المصرية الرائدة ذات الإسهامات البارزة على الصعيد الأفريقي، كما شارك في افتتاحها محمد فائق رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وأحد رموز العمل الأفريقي والتعاون التاريخي الوثيق بين وأفريقيا.

وتأتي هذه المبادرة من جانب وزارة الخارجية اقتناعًا بما يجب أن يكون لمراكز الفكر والبحث من دور فاعل، وما يمكن أن تقدمه من اسهامات قيمة في صنع وصياغة السياسة الخارجية تجاه أفريقيا، التي تمثل إحدى أهم دوائر السياسة المصرية، ولتكون بمثابة نقطة انطلاق لتعاون وتواصل مستمرين بين القطاع الأفريقي بوزارة الخارجية ومراكز الفكر.

 

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