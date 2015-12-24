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جامعة المنيا تنظم دورة تدريبية لتأهيل مشرفى العمل الكشفى والإرشادى

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جامعة المنيا تنظم دورة تدريبية لتأهيل مشرفى العمل الكشفى والإرشادى جامعة المنيا تنظم دورة تدريبية لتأهيل مشرفى العمل الكشفى والإرشادى
أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أنه فى إطار اهتمام الجامعة بإعداد كوادرها وصقل مهاراتهم، نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بإلإدارة العامة لرعاية الطلاب، دورة لصقل وتأهيل مشرفى ومشرفات كليات الجامعة القائمين على العمل الكشفى والإرشادى بالجامعة، بواقع مشرف ومشرفة من كل كلية.

وقام بالتدريب القائدة هبة مصطفى عثمان مفوضة تدريب جميعة المرشدات، والقائد الدكتور جون جميل مساعد مفوض التدريب الأهلى.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة أن تسعى جميع إدارات الجامعة لإعداد كوادرها المسئولين عن النشاط الكشفى والإرشادى بكليات الجامعة من خلال تلك الدورة التى يتم فيها صقل مشرفى ومشرفات النشاط صقلاً عملياً على المهارات الكشفية حتى يكون لديهم الخبرة والكفاءة والقدرة على متابعة وإعداد عشائرهم وفرقهم الكشفية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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