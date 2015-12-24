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تشييع جثمان النقيب شهيد الشرطة ببورسعيد اليوم عقب صلاة المغرب

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تشييع جثمان النقيب شهيد الشرطة ببورسعيد اليوم عقب صلاة المغرب تشييع جثمان النقيب شهيد الشرطة ببورسعيد اليوم عقب صلاة المغرب
يشيع أهالى بورسعيد اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد عبد الرحمن لطفى بحى الشرق جثمان الشهيد هشام أسامة عباس نقيب الشرطة الذى لقى مصرعه إثر انفجار مدرعة كان يستقلها أثناء تأدية واجبه الوطنى شمال سيناء.

ومن المنتظر أن يشارك تشيع جثمان الشهيد اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد ولفيف من قيادات وزارة الداخلية وسط جنازة عسكرية حتى مقابر الأسرة ببورسعيد.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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