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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار العسكرى وعدد من رجال الشرطة

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار العسكرى وعدد من رجال الشرطة بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار العسكرى وعدد من رجال الشرطة
كرم الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عدد من رجال الشرطة، لجهودهم فى استتباب الأمن ومنع الجريمة، وسرعة إلقاء القبض على الجناة، وخاصة إلقاء القبض على قاتل نورهان رضا البيلى الصيدلانية وإصابة ابنة عمها وخادمتها فى أقل من 3 ساعات، بالإضافة لتكريم العقيد فاروق فتحى فؤاد المستشار العسكرى للمحافظة.

ومن المكرمين مقدم أحمد عبد الحميد سكران رئيس مباحث كفر الشيخ، ورائد حمدى أبو ريه رئيس مباحث مركز مطوبس، عقيد محمد شندى رئيس مرافق كفر الشيخ، وعميد محمد رميح "أفضل مأمور- مأمور قسم أول كفر الشيخ "، واللواء إبراهيم عوض مساعد مدير الأمن للأمن العام.

جاء هذا التكريم ضمن تكريم المتميزين فى أداء العمل فى عدد من المجالات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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