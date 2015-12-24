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مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يشارك فى احتفالات المولد النبوى فى طنطا

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مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يشارك فى احتفالات المولد النبوى فى طنطا مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يشارك فى احتفالات المولد النبوى فى طنطا
حضر اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد الوزير مدير أمن الغربية، الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بإدارة قوات الأمن بطنطا.

وتم خلال الاحتفال تكريم المتميزين من الضباط والأفراد والمجندين فى مجال التدريب والأنشطة الثقافية والرياضية وحفظة القرآن الكريم، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتقديم أوجه الرعاية والاهتمام بالمجندين، ورفع الروح المعنوية لهم، وتبصيرهم بالظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتدارك السلبيات وتعظيم الإيجابيات وتحقيق التواصل المباشر معهم.

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