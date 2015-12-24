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رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض"المعنى بين الكلمة واللون"لـ"سمير عبد الفضيل"

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رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض"المعنى بين الكلمة واللون"لـ"سمير عبد الفضيل" رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض"المعنى بين الكلمة واللون"لـ"سمير عبد الفضيل"
افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا اليوم معرض الفنان الدكتور سمير عبد الفضيل الاستاذ المساعد بقسم التصوير فى كلية الفنون الجميلة تحت عنوان " المعنى بين الكلمة واللون" .
>المعرض أقيم فى قاعة عبد السلام الشريف بكلية الفنون الجميلة بحضور الدكتور سامى محمد أبو طالب عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المهتمين بالفنون التشكيلية.

وأشاد الدكتور أبو المجد بالأعمال الفنية مؤكداً أن المعرض متميزًا فى محتواه ومضمونه حيث يُعد الفنان من المواهب الواعدة فى ساحة الفنون التشكيلية.

وعبر عبد الفضيل فى لوحاته عن اللون كلغة يتحدث بها الفنان ويعتنقها المحبون والشعراء والرسامون ترسمها معانى الكلمة فينتقل اللون إلى الفنان ليعود طيفا من ألوان يعبر عنها بفرشاته مؤكداً أن معانى الألوان تتباين بشكل جذرى بين الثقافات، وهذه المعانى ليست حقائق ملموسة، بل يوحى بها تصورنا عن الألوان تبعا لما تثيره فينا من أحاسيس، وبما يرتبط فى أعماقنا من هواجس وذكريات.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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