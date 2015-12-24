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صور| شهيد تفجير مدرعة العريش نجا من انفجار «لغم» قبل أسبوع واستشهد اليوم بالعريش

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النقيب شرطة «هشام أسامة عباس»

النقيب شرطة «هشام أسامة عباس»

كتبت – نانيس البيلي

تعرضه لحادث انفجار أحد الألغام أمامه واقترابه من الموت قبل أسبوع واحد، لم يزيده إلا صمودًا وإصرارًا على الوفاء بالعهد الذي أقسم عليه بالدفاع عن الأرض والعرض، ليكمل النقيب شرطة «هشام أسامة عباس» طريقه في اجتثاث جذور الإرهاب من سيناء، وينال الشهادة، اليوم، في تفجير مدرعة لقوات الشرطة علي مدخل مدينة العريش بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، ويُصاب معه جنديان آخران.

«الحمد الله على كل شيء لسة في العمر بقية».. كان هذا ماكتبه نقيب الشرطة الشهيد «هشام أسامة عباس» 30 عامًا، بعد انفجار لغم أمامه، يوم الجمعة الماضي بشمال سيناء، ونشر صور اللغم، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، ليكمل عمله دون خوف أو مواربة، لييسطر أسمه بحروف من نور في قائمة الشهداء الذين جادوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب .

النقيب شرطة «هشام أسامة عباس»2

صفحة الشهيد هشام أسامة عباس عبر “فيسبوك”

ونعى مصطفى الزيني صديق الشهيد، حيث قال في تدوينة بصفحته عبر «فيسبوك»: «من أسبوع انفجر قدامه لغم وكتب لسة في العمر بقيه وحمد ربنا، وكمل شغله ومشي في نفس طريقه، مش جري روح بيته وساب الأمانة اللي هيتسأل عليها يوم القيامة».

النقيب شرطة «هشام أسامة عباس»2

النقيب شرطة «هشام أسامة عباس»2

 

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