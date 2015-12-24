اختيار حجرة مثالية لطفلك ينمى مهاراته العقلية.. والبساطة أهم مواصفاتها

تأسيس حجرة مناسبة لطفلك أحد أهم العوامل المساعدة على تنمية مهاراته الحسية والحركية، فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن ننمى حركة الطفل ومهاراته بشكل سليم، دون أن نهيئ له الأجواء المناسبة التى تساعده على استغلال مهاراته جيدًا.

وتؤكد الدكتورة صفاء محمود، الأخصائية النفسية، أن مهارات الطفل الحركية يمكن تنميتها منذ سن مبكرة، من خلال تصميم غرفة بسيطة يسهل عليه الحركة فيها، ولا تحتوى على حواجز وعوائق تقلل من قدراته الحركية وتحد من إبداعه، وكلما كانت الحجرة مناسبة وعملية شب الطفل على تعلم المشى والحبو بسهولة وبشكل سلس.

وتوضح الدكتورة صفاء محمود مجموعة من أهم مميزات ومكونات حجرة الطفل المثالية لتنشيط مهاراته الحركية ومن أهمها:

>- ابتعد عن السرير العال، واجعل سرير طفلك منخفضا للغاية أى أن المرتبة يمكن وضعها على الأرض مباشرة، لسهولة نزول الطفل منه دون أن يتأذى.

>- اهتم بتبطين أرضية الطفل بالباركيه الخشب على سبيل المثال، فهو دافئ ولا يمثل خطرًا للرطوبة أو البرودة الزائدة على الطفل ويمكنه الحبو والمشى عليه دون أن يكون منزلقا كالسيراميك والرخام.

>- ضع لطفلك مرآة فى حجرته مناسبة لطوله، ما يساعده على تطوير مهاراته الفكرية والحركية أيضا.

>- لا تضع لطفلك الكثير من المكونات الصلبة فى الحجرة، بمعنى لا تضع الكثير من المناضد والكنب والكراسى بل اجعلها مساحة حرة واسعة يمكنه اللعب فيها بشكل مريح.

>- يمكنك وضع سجادة ناعمة وسميكة لتكون وغير قاسية على ركبتى الطفل عند الحبو، ولا تتخيرها ذات فرو شديد حتى لا تضر بصدر الطفل وصحته ونظفها أولا بأول.

>- يمكنك الاستعانة بالألعاب غير المؤذية أو الصلبة، كالدباديب والعرائس وكرات القفز ولابد أن تتخيرها ذات جودة عالية حتى تحافظ على صحة طفلك.