الأهلي: حارس الاتحاد ليس مطروحا أمامنا

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي أن يكون هناك أي مفاوضات مع نادي الاتحاد السكندري لضم حارس مرمى الفريق محمود السيد.

بعض التقارير الصحفية أشارت لرغبة الأهلي في التعادل مع محمود السيد صاحب الـ 30 عاما، لتعزيز مركز حراسة المرمى في النادي الأحمر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني للأهلي يثق كثيرا في قدرات شريف إكرامي حارس الفريق".

وأضاف "الأهلي لن يضم حراس جدد لأننا لا نحتاج لتدعيم هذا المركز، نظرا لما نملكه فيه من حراس جيدين".

وأتم "لم ندخل في أي مفاوضات ولن ندخل فيها، فنحن نملك شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، مسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ، وجميعهم حراس مميزين مع كامل الاحترام لمحمود السيد".