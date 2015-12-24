أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: حارس الاتحاد ليس مطروحا أمامنا

Google+ Print
الأهلي: حارس الاتحاد ليس مطروحا أمامنا الأهلي: حارس الاتحاد ليس مطروحا أمامنا

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي أن يكون هناك أي مفاوضات مع نادي الاتحاد السكندري لضم حارس مرمى الفريق محمود السيد.

بعض التقارير الصحفية أشارت لرغبة الأهلي في التعادل مع محمود السيد صاحب الـ 30 عاما، لتعزيز مركز حراسة المرمى في النادي الأحمر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني للأهلي يثق كثيرا في قدرات شريف إكرامي حارس الفريق".

وأضاف "الأهلي لن يضم حراس جدد لأننا لا نحتاج لتدعيم هذا المركز، نظرا لما نملكه فيه من حراس جيدين".

وأتم "لم ندخل في أي مفاوضات ولن ندخل فيها، فنحن نملك شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، مسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ، وجميعهم حراس مميزين مع كامل الاحترام لمحمود السيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع