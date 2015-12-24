النيابة تأمر بضبط وإحضار متهم باغتصاب فتاة داخل شقة بدار السلام

أمر محمد زيدان، وكيل نيابة دار السلام، بضبط وإحضار الشاب الهارب، والمتهم باغتصاب فتاة داخل شقة بمنطقة دار السلام، بالإضافة إلى تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة دار الشرطة بلاغا من فتاة تدعى "ن،ا" 18 سنة، تتهم فيه شخص يدعى "ك ،ع"، باغتصابها داخل شقة، عقب تعارفهما على بعضهما على طريق كورنيش النيل، مشيرة إلى أنه تعاطى سيجارة تحتوى على رائحة غريبة أثناء حديثها معه، وتمكن من استدراجها إلى شقة، وعندما استيقظت من حالة الغيبوبة التى وصلت إليها وجدته فى أحضانها .

وأخذت المجنى عليها تقاوم الشاب أثناء اعتداءه عليها إلا أنها لم تتمكن من ذلك، فنشبت مشادة بالضرب المتبادل بين الطرفين، وعلى الفور تمكنت من الهرب من الشقة التى وقعت بداخلها الحادثة .

وسقطت الفتاة أمام العقار السكنى الذى تم اغتصابها بداخله، وساعدها رجال الأمن المكلفين بتأمين المنطقة إلى نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج، حيث كشف تقرير الطبى بأن الفتاة تم بالفعل اغتصابها.