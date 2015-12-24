النيابة تستمع لسمير صبرى فى اتهامه لأبو الفتوح وبرهامى بالخيانة العظمى

قال المحامى سمير صبرى، إن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحام العام الأول، المستشار تامر الفرجانى، فتحت التحقيق فى بلاغين تقدم بهما مؤخرًا ضد ياسر برهامى، رئيس الدعوة السلفية، وعبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب " مصر القوية".

وأضاف صبرى فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن النيابة استمعت لأقواله فى البلاغين، مشيرًا إلى أنه سيتم استدعاء برهامى وأبو الفتوح قريبًا، للتحقيق معهما.

وأكد البلاغ الذى تقدم به سمير صبرى، أنه ثبت يقينًا أن هناك علاقة وثيقة تربط بين ياسر برهامى وتنظيم داعش وظهر هذا جليًّا بإعلان الدعوى السلفية موالاتها لدول معادية ودعمهم لها مثل تركيا، حيث أعلنت الدعوى مساندتها فى موقفها ضد روسيا.

يشار إلى أن سمير صبرى تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، يتهمه فيه بالخيانة العظمى.

وذكر البلاغ أن أبو الفتوح أشار فى "تصريح تحريضى" قائلا: "إن البلد تدار بشكل خاطئ ولا بد من انتخابات رئاسية مبكرة"، وفق ما جاء فى حواره مع قناة "بى بى سى"، الذى اتهم فيه الرئيس السيسى بصناعة جمهورية الخوف داعيا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من أجل مصلحة مصر، وأضاف فى تصريحاته، أن كل المعارضين يتمنون حدوث انتخابات مبكرة، باعتبارها الطريق السياسى السليم والسلمى للتغيير.