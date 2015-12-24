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بالصور.. ارتفاع عدد مصابى حريق مستشفى جازان لـ123 مصابا

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بالصور.. ارتفاع عدد مصابى حريق مستشفى جازان لـ123 مصابا بالصور.. ارتفاع عدد مصابى حريق مستشفى جازان لـ123 مصابا
ارتفع عدد المصابين فى حريق مستشفى (جازان) العام بالسعودية إلى 123 مصابا، فيما توفى 31 شخصا.

وأكد وزير الصحة السعودى خالد بن عبدالعزيز الفالح - فى بيان - أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتقديم العناية الطبية لمصابى حادث الحريق الذى شهده المستشفى صباح اليوم، معربا عن تعازيه الحارة لأهالى المتوفين فى هذا المصاب الجلل، داعيا بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

وأشار البيان إلى أن إدارة المستشفى أعلنت - فور وقوع الحريق - حالة الطوارئ وتطبيق الخطط الموضوعة لإخلاء المرضى المنومين فى مكان الحادث فى الدور الأول الذى يحتوى أقسام الولادة والأطفال والعناية المركزة إلا إن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق امتد إلى أدوار أعلى فى المستشفى؛ ما تسبب فى وفاة 31 شخصا ، وإصابة 129 آخرين.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد تم تطبيق الخطط الإسعافية للطوارئ فور وقوع الحادث، حيث وصلت للموقع 20 فرقة إسعافية من مستشفيات الوزارة الأخرى والدفاع المدني، كما وصل للمستشفى 20 فريقا طبيا من مستشفيات وزارة الصحة وتم تحويل المصابين إلى المستشفيات المجاورة.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة تتعاون مع الجهات المختصة التى تقوم بالتحقيق فى هذا الحادث لمعرفة اسبابه وتجنب تكراره.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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