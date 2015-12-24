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نبيل العربى: تدخل تركيا بالعراق انتهاك للقانون الدولى وسيادة الدول العربية

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نبيل العربى: تدخل تركيا بالعراق انتهاك للقانون الدولى وسيادة الدول العربية نبيل العربى: تدخل تركيا بالعراق انتهاك للقانون الدولى وسيادة الدول العربية
قال نبيل العربى ، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن تدخل تركيا بالعراق يمثل انتهاكا للقانون الدولى وسيادة الدول العربية، لافتا إلى أن التأييد للطلب العراقى بعقد اجتماع طارئ جاء بسرعة من 8 دول ويعكس مدى الوقوف مع العراق والعزم على دعمه.

وأضاف فى الاجتماع الوزارى غير العادى الذى يعقد اليوم الخميس أن الجامعة العربية تدعم الجهود العراقية الدبلوماسية لسحب القوات التركية من العراق التى تمس السيادة العراقية.

وأوضح أن قطر طلبت بند اضافى على جدول أعمال الاجتماع بخصوص اختطاف القطريين بالعراق مشيرا إلى أن الأوضاع الصعبة فى المنطقة أتاحت الفرصة للتدخل الدولى فى شؤون الدول العربية

واعتبر العربى أن اى اعتداء مسلح على أى دولة عربية أو قواتها فهو اعتداء على كل الدول العربية.

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مصر 365