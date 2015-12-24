ملك الأردن يعزى خادم الحرمين فى ضحايا حريق مستشفى جازان

بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الخميس، برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى ضحايا الحريق الذى اندلع فجر اليوم فى مستشفى جازان العام جنوبى السعودية.

وأعرب الملك عبدالله الثانى، فى البرقية، عن بالغ التأثر بهذا المصاب سائلا الله العلى القدير أن يلهم خادم الحرمين الشريفين وذوى الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب السعودى الشقيق كل مكروه.

يشار إلى أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فى حريق شب بمستشفى مدينة جازان العام فيما أصيب 107 أشخاص آخرين، وذلك حسبما أعلنت هيئة الدفاع المدنى السعودية.

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