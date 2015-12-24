روسيا تؤيد مبادرة الصين لاستضافة لقاء ممثلى الحكومة والمعارضة السورية

>أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تأييد موسكو لفكرة عقد لقاء بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية فى الصين.

وقالت زاخاروفا -فى مؤتمر صحفى عقدته فى موسكو اليوم الخميس ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- إن هذه المبادرة الصينية قد تصبح عنصرًا مهما فى تحريك عملية التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا على قناعة تامة بضرورة أن يتم تحديد ممثلى المعارضة السورية من قبل أوسع دائرة ممكنة لقواها ليستطيعوا صياغة منطلق مشترك للدخول فى المفاوضات مع الحكومة السورية.

>كما لفتت المتحدثة إلى ضرورة أخذ نتائج اللقاءات السابقة لقوى المعارضة فى موسكو والقاهرة وأستانا فى الحسبان

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