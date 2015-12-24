التحالف الدولى ينفذ 24 غارة جوية على معاقل داعش بسوريا والعراق

> نفذ طيران التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، 24 غارة جوية على معاقل التنظيم بسوريا والعراق.

وذكر بيان للتحالف أورده الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم "الخميس" أن 6 غارات شنها طيران التحالف داخل سوريا بالقرب من عين عيسى ومارع ومنبج، ودمر خلالها مواقع قتالية وسيارات وأنظمة إطلاق صواريخ ووحدات تكتيكية للتنظيم.

أما فى العراق، فقد نفذ الطيران 18 غارة جوية بالقرب من منطقة البوحيات غرب الأنبار ومناطق أيضا بالقرب من الموصل والرمادى، دمر خلالها وحدات تكتيكية ومواقع قتالية وسيارات وأسلحة ثقيلة.

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