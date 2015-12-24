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بالصور.. قصر ثقافة طور سيناء يحتفل بذكرى المولد النبوى

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بالصور.. قصر ثقافة طور سيناء يحتفل بذكرى المولد النبوى بالصور.. قصر ثقافة طور سيناء يحتفل بذكرى المولد النبوى
احتفل قصر ثقافة طور سيناء احتفالية فنية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والشيخ محمد عبد الرزاق وكيل وزارة الأوقاف، واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، وأحيا الحفل فرقتا شرم الشيخ وطور سيناء للموسيقى العربية وشدوا بالأغانى الدينية الخاصة بمولد الحبيب وسط عدد غفير من أهالى مدينة طور سيناء الذين توافدوا لحضور هذا الحفل الكبير.

حيث افتتح المحافظ معرضا للفنون التشكيلية وأعمال فنية كبرى بأيدى الأطفال نالت استحسان الحضور، وأمر المحافظ بتخصيص مكان العرض والمنتجات بالمعرض الدائم بشرم الشيخ لتسويق المنتجات.

حضر الاحتفالية اللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للمحافظة واللواء جمال الريس سكرتير عام المساعد والشيخ إسماعيل الراوى مدير مديرية الأوقاف وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمحافظة، وأمر المحافظ بصرف مكافآت مالية للفرق الموسيقية تقديرا لأدائهم الجيد.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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