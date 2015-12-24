بالصور.. أحدث طرق علاج أمراض الكلى فى مؤتمر بجامعة طنطا

افتتح الدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب المؤتمر العلمى الذى نظمه قسم الباطنة بكلية الطب بالتعاون مع رابطة الدلتا لأمراض الكلى، والجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، وذلك بهدف دراسة أحدث ما توصل إليه العلم من جديد فى مجال أمراض الكلى والفشل الكلوى، وتحقيق التقارب بين وجهات النظر العلمية فى مختلف الجامعات المصرية، والتدريب والتعليم الطبى المستمر لكبار وصغار أطباء الباطنة والكلى بالدلتا بمشاركة باحثين وأطباء من مختلف الجامعات المصرية والتأمين الصحى فى تخصصات الكلى المختلفة.

وتبنى الدكتور إبراهيم سالم الدعوة إلى عقد مؤتمر علمى شامل تشارك فيه أكثر من كلية عملية مثل كلية العلوم والصيدلة وطب الأسنان وغيرها لبحث وتحقيق التعاون العلمى فى المجال الطبى المتكامل.

يذكر أن المؤتمر انعقد بحضور الدكتورة نشوى أبو النصر رئيس قسم الباطنة بكلية الطب والدكتور فؤاد هراس أستاذ أمراض الباطنة ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور مبروك الشيخ أستاذ أمراض الباطنة والكلى ورئيس المؤتمر والدكتور جمال السعدى رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكلى، ومقررى المؤتمر من أساتذة أمراض الباطنة والكلى بالجامعة وهم الدكتور كمال عكاشة والدكتور جمال النجار.

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