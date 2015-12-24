القوى العاملة توفر50 فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية بالمملكة العربية السعودية

أعلن جمال محمود السيد وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بمحافظة الإسماعيلية أن مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية تعلن عن توافر عدد 50 فرصة عمل بالمملكة العربية السعودية لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة من أبناء المحافظة للعمل فى مجال بيع العطور وعلى من يرغب من أبناء الاسماعيلية الالتحاق بهذه الفرص سرعة التقدم لمقر مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية للتقدم لشغل هذه الوظائف وذلك فى إطار تنفيذ تأكيدات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتوابعها ومواجهة البطالة.

وأكد محمد سالم مدير جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الاسماعيلية على توافر فرص عمل للشباب بالتعاون مع مديرية التموين والصندوق الاجتماعى لجمع زيوت الطعام المستخدمة وإعادة تصنيعها وقود حيوى يستخدم كطاقة متجددة.

ويشترط فى المتقدم للعمل أن يكون السن من 21 وحتى 45 عاما، وان يكون لدية تروسيكل ورخصة قيادة دراجة بخارية سارية وان يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها ويبدأ التقديم لشغل هذه الوظائف اعتبار من يوم الأحد الموافق 27 ديسمبرالجارى ولمدة خمسة أيام وعلى من يرغب سرعة التقدم لمقر الجهاز بالمحافظة.