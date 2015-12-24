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بالصور.. مدرسة الراعى الصالح بالسويس تقيم احتفالا لاستقبال العام الجديد

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بالصور.. مدرسة الراعى الصالح بالسويس تقيم احتفالا لاستقبال العام الجديد بالصور.. مدرسة الراعى الصالح بالسويس تقيم احتفالا لاستقبال العام الجديد
حضر اللواء العربى السروى محافظ السويس احتفالية مدرسة راهبات الراعى الصالح بحى السويس بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وبدأت بالسلام الجمهورى لجمهورية العربية ثم كورال أحفظ بلدنا يارب ويا أغلى أسم فى الوجود وأغنية الصيادين وبشرة خير وعددا من الاناشيد الوطنية فى حب مصر وفقرات فنية متنوعة.

حضر الاحتفالية عبد الحافظ وحيد مدير عام التعليم واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وسلمى الشاعر وكيل مديرية التعليم وطارق متولى عضو مجلس النواب وعيوشة عبدالعزيز مدير إدارة جنوب ومريم يونان مدير مدرسة الراعى الصالح والقيادات التعليمية بالسويس.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365

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