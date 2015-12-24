بالصور.. مدرسة الراعى الصالح بالسويس تقيم احتفالا لاستقبال العام الجديد

حضر اللواء العربى السروى محافظ السويس احتفالية مدرسة راهبات الراعى الصالح بحى السويس بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وبدأت بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية ثم كورال أحفظ بلدنا يارب ويا أغلى أسم فى الوجود وأغنية الصيادين وبشرة خير وعددا من الاناشيد الوطنية فى حب مصر وفقرات فنية متنوعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
حضر الاحتفالية عبد الحافظ وحيد مدير عام التعليم واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وسلمى الشاعر وكيل مديرية التعليم وطارق متولى عضو مجلس النواب وعيوشة عبدالعزيز مدير إدارة جنوب ومريم يونان مدير مدرسة الراعى الصالح والقيادات التعليمية بالسويس.
حضر الاحتفالية عبد الحافظ وحيد مدير عام التعليم واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وسلمى الشاعر وكيل مديرية التعليم وطارق متولى عضو مجلس النواب وعيوشة عبدالعزيز مدير إدارة جنوب ومريم يونان مدير مدرسة الراعى الصالح والقيادات التعليمية بالسويس.
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