السيسى يتسلم رسالة من الرئيس اليمنى يشيد بدعم مصر التاريخى لليمن وشعبه

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومن الجانب اليمنى كل من وكيل وزارة الخارجية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية القائم بأعمال سفارة اليمن فى القاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن "المخلافى"، نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أعرب فيها عن تقدير واعتزاز القيادة والشعب اليمنى بدور مصر التاريخى الداعم لليمن وما تبذله من مساعٍ مُقدرة ومستمرة للدفاع عن اليمن وحماية أمنه القومى الذى يعد جزءاً أساسياً من الأمن القومى العربي.

وتضمنت الرسالة كذلك الإشادة بالمشروعات الوطنية الكبرى التى أطلقتها مصر مؤخراً، والإعراب عن خالص التمنيات لمصر بكل الخير والازدهار ومواصلة دورها المحورى فى دعم جهود السلام فى اليمن والمنطقة، لاسيما بعد أن استعادت موقعها المتميز كركيزة استراتيجية للأمن والاستقرار داخل محيطها الإقليمي، وفى ضوء عضويتها المرتقبة فى مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس اليمنى، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين.

وأكد الرئيس حرص مصر على إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى اليمن الشقيق، مشدداً على ثوابت الموقف المصرى الداعم للدولة اليمنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وأشار "يوسف"، إلى أن اللقاء شهد تباحثاً حول تطورات الأوضاع فى اليمن ونتائج المباحثات الأخيرة فى جنيف، حيث أكد الرئيس دعم مصر لكافة الجهود الرامية لتجاوز اليمن أزمته الحالية والتوصل إلى التوافق المنشود بين الأطراف السياسية المختلفة من أجل وقف الصراع، وتفويت الفرصة أمام الأطراف المناوئة التى تعبث بمقدرات الشعب اليمنى الشقيق ومستقبله.

وأكد الرئيس على أهمية الالتزام بمبادئ الحل السياسى على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما قد تسفر عنه المفاوضات التى تقوم برعايتها الأمم المتحدة، باعتبارها جميعاً السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية فى اليمن.

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لليمن، وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر بما ذلك أمن مضيق باب المندب.



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