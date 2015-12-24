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المؤبد لتوربينى عابدين المتهم باغتصاب أطفال الشوارع وإجبارهم على التسول

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المؤبد لتوربينى عابدين المتهم باغتصاب أطفال الشوارع وإجبارهم على التسول المؤبد لتوربينى عابدين المتهم باغتصاب أطفال الشوارع وإجبارهم على التسول
قضت محكمة حنايات عابدين برئاسة المستشار يحى رأفت وعضوية المستشارين أحمد دبوس وعمرو عبد اللطيف وسكرتارية جاد كنعان وطلعت عبده، بمعاقبة توربينى عابدين وآخر بالسجن المؤبد 25 عاما لاتهامها باغتصاب أطفال الشوارع وإجبارهم على التسول فى الشوارع.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على "زين ع" و"إبراهيم ا" لاتهامها باستقطاب أطفال الشوارع وإجبارهم على التسول نهارا، وجلب الأموال لهم، وفى الليل ينتاوب المتهمان اغتصاب الأطفال الضحايا تحت تهديد السلاح داخل شقة أحدهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أقاما حفلة جنس جماعى لأطفال الشوارع كل ليلة عقب انتهائهم من التسول، حيث كان المتهمان يجبران الأطفال على ممارسة الشذوذ معهم، وقررت النيابة حبسهما، ثم إحالتهما لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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مصر 365