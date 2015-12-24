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السيسى يعزى الرئيس الموريتانى فى وفاة نجله

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السيسى يعزى الرئيس الموريتانى فى وفاة نجله السيسى يعزى الرئيس الموريتانى فى وفاة نجله
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، أعرب خلاله الرئيس عن خالص التعازى للرئيس الموريتانى فى وفاة نجله الذى وافته المنية على إثر حادث سير أليم وقع شرقى موريتانيا، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان.

وقد تم خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التى تجمع بين وموريتانيا على الصعيدين الرسمى والشعبى، ولا سيما فى ضوء تعدد أطر التعاون التى تجمع بين البلدين الشقيقين على الأصعدة العربية والإفريقية والإسلامية، حيث أكد الرئيسان عزم البلدين على تعزيز التعاون بينهما فى المرحلة المقبلة على مختلف الأصعدة بما يعود بالنفع على الشعبين المصرى والموريتانى.
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