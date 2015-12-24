ضابط شرطة يرفض رشوة 100 ألف جنيه مقابل تزوير محضر تحريات بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا ،اليوم القبض على فلاح أثناء تقديمه رشوة لضابط شرطة، نظير تزوير محضر تحريات لصالح والده المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه بقتل ربة منزل فى قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا.

تلقى العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المنيا إخطارا من الرائد محمد عبد الحافظ الضابط السابق بمركز المنيا أفاد فيه بأن "شعبان .ض"- 22 سنة فلاح، مقيم فى قرية صفط اللبن بمركز المنيا- عرض عليه رشوة 100 ألف جنيه ،نظير تزوير محضر تحريات لصالح والده المحبوس احتياطيا، بتهمة قتل " سناء .ر "- 35 سنة ربة منزل- وأنه سلمه 20 ألف جنيه دفعة أولى من المبلغ المتفق عليه.

بإخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا ،والنيابة ،تم التنسيق وألقت قوة القبض على الفلاح أثناء تسليمه الضابط 7 آلاف جنيه ،وبتفتيشه عثرت القوة بحوزته على ورقة بيضاء مدون عليها محضر تحريات، يخص والد الراشى والذى بمواجهة أعترف تفصيلياً بجريمته فتم التحفظ عليه والمبلغ المضبوط ،إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق .