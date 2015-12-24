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الصحة: حبس سيدة تعمل سايس فى جراج أعتدت على طبيبة مستشفى القاهرة الفاطمية

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الصحة: حبس سيدة تعمل سايس فى جراج أعتدت على طبيبة مستشفى القاهرة الفاطمية الصحة: حبس سيدة تعمل سايس فى جراج أعتدت على طبيبة مستشفى القاهرة الفاطمية
أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه فور تعرض الدكتورة أمل شرف طبيب الأسنان بمستشفى القاهرة الفاطمية للاعتداء من قٍبل إحدى السايسات خارج أسوار المستشفى قام مدير المستشفى بإبلاغ نائب مأمور قسم الجمالية بتعرض الطبيبة للاعتداء من قبل إحدى السياس، ووجه مدير الشئون القانونية بالمستشفى بضرورة التوجه للقسم لتحرير محضر بالواقعة.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم ، إن رئيس مباحث القسم أمر بتوجيه قوة إلى المنطقة المحيطة بالمستشفى، وتم القبض على السايسة، وتم تحرير محضر لها رقم 10227 جنح الجماليه وتم عرضها على النيابة في اليوم التالى وحبسها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم عرض الطبيبة المعتدى عليها على طوارئ مستشفى الحسين الجامعى لعمل تقرير طبى لها، وتم اجراء خياطة تجميلية للطبيبة داخل مستشفى القاهرة الفاطمية، وخرجت فى اليوم نفسه، كما تم احتساب إصابتها "إصابة عمل"، ومتابعتها حتى الشفاء التام.

كان مدير مستشفى القاهرة الفاطمية قد خاطب رئيس حى وسط القاهرة لمحاولة استقطاع جزء من الرصيف، وتخصيصه كمساحة انتظار للأطباء والعاملين بالمستشفى، وجاء الرد بتاريخ بعدم جواز إنشاء ساحة انتظار تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة للمرور.
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مصر 365