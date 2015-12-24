مدير أمن أسوان يعتمد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث‎

اعتمد مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر، حركة تغييرات فى روساء المباحث ببعض أقسام ومراكز الشرطة التابعة للمديرية، وشملت مركز شرطة أسوان، ومركز شرطة دراو، ومركز شرطة أبو سمبل، وشرطة المسطحات المائية.

وتولى رئيس مباحث مركز أسوان الرائد هانى أبو علم، ورئيس مباحث مركز شرطة دراو النقيب عبد الله قاعود، ورئيس مباحث مركز شرطة أبو سمبل النقيب أشرف عبد الستار، ونقل الرائد محمد الرفاعى رئيس مباحث مركز أسوان إلى رئيس مباحث شرطة المسطحات المائية .

كما تم نقل النقيب محسن حزين، رئيس مباحث دراو، إلى معاون أول بإدارة الاشتباه، والنقيب أشرف حشاد، رئيس مباحث مركز أبو سمبل إلى رئيس وحدة الاشتباه.

واستمر كل من “المقدم أحمد خلف الله رئيس لمباحث قسم أول، والرائد هيثم نصر رئيس مباحث قسم ثان، والرائد محمود حامد رئيس مباحث مركز كوم أمبو، والرائد مصطفى شعراوى رئيس مباحث مركز أدفو، والنقيب إبراهيم عطية رئيس مباحث نصر النوبة”.